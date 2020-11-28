Bilardo sopalı dehşet

Mersin'de yaşayan Cihat Ercan (49), tarım arazisini Eren Yiğit'e 60 bin lira karşılığında kiraladı. Ercan, parayı almasına rağmen arsayı devretmedi. Bunun üzerine Yiğit, verdiği parayı geri istedi, ancak alamadı. Ercan'ın evine giden Eren Yiğit konuşmak istediğini söyleyerek otomobiline bindirdi. Cihat Ercan'ın eve dönmemesi üzerine aile jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Jandarma, Ercan'ın Adana'ya kaçırıldığını tespit etti. Kentte çalışma başlatan polis, olay günü özel hastanenin önüne bırakılan yaralı birinin öldüğünü ve bu kişinin Cihat Ercan olduğunu belirledi.







Şüphelilerden Eren Yiğit, kardeşi Umut Yiğit, Zeynel Abidin Altuğ, Edip Erdoğan, Zahir Salman, Serdal Şeker ile Murat S. gözaltına alındı. Ercan'ın Adana'daki bir çiftlik evine götürüldüğü, elleri ve ayakları bağlanarak bilardo sopalarıyla darp edildiği öğrenildi. Zanlı Eren Yiğit'in, Ercan'ı öldürmek istemediklerini, korkutmak amacıyla darp ettiklerini söylediği öğrenildi. Zanlılardan 6 kişi tutuklanırken, Murat S. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.