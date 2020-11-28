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’da feci ölüm

’nun Mudurnu ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki , evinin önünde çalışan yem karma makinasına başörtüsü dolandıktan sonra boynunu kaptırarak feci şekilde can verdi.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Giriş Tarihi: 28.11.2020 15:11 ABONE OL
Bolu’da feci ölüm

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Seher Özsoy, evinin önünde çalışan yem karma makinasına başörtüsü dolandıktan sonra boynunu kaptırarak feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, olay Mudurnu'ya bağlı Hüsamettindere Köyü'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Seher Özsoy evinin önünde çalıştırdığı yem karma makinasına bir anda başörtüsü dolandı. Hızla çalışan makinaya boynunu kaptıran Özsoy olay yerinde feci şekilde can verdi. Özsoy'un kanlar içinde yatan cansız bedenini gören yakınları olay yerinde sinir krizler geçirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Bolu’da feci ölüm
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