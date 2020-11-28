Bonzai yuvalarında yakalandılar! Hem imalat hem satış yapıyorlardı!

İstanbul'da sentetik uyuşturucu Bonzai imalatı ve satışı yapan üç şüpheli yakalandı. Bir kilogramı aşkın Bonzai maddesi ele geçirildi.

İstanbul Polisi, Bağcılar'da uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan üç kişiyi yakaladı. Hürriyet Mahallesi'nde gözaltına alınan E.T. (35) ve R.T. (28) isimli şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; sentetik uyuşturucu Bonzai yapımında kullanılan 97 gram Yavşan Otu, 30 gram Bonzai, dört gram Metamfetamin maddesi, üç gram Eroin maddesi, kırmızı renkli süzgeç, Bonzai imalatında kullanılan aseton maddesi, Bonzai imalatında kullanılan çakmak gazı, iki cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 185 lira, çok sayıda şeffaf kilitli poşet ve alüminyum folyo ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen M.B. (37) de suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Altı parça halinde bir kilo 68 gram Bonzai maddesi ve bir hassas terazi bulundu. Üç şüpheli de adliyeye sevk edildi.