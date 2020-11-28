Girdikleri evlerden ve iş yerlerinden hırsızlık ile soygun olayları gerçekleştiren ve çaldıkları değerli eşyaları ikinci el eşya satışı yapılan bir uygulama üzerinden satışa çıkaran çeteye operasyonu Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Çetenin üyeleri son olarak Sancaktepe İlçesi'ne bağlı olan Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir adrese girdi. İddiaya göre; bisiklet çalan çete üyeleri o bisikleti satışa koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, bisikleti internet üzerinden tespit etti. Güvenlik kamera görüntülerinden de kimlikleri belirlenen M.G. (30) ile A.K. (23) isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çaldıkları eşyaları ikinci elden satışa çıkardılar! Operasyonla yakalandılar | Video

ÇALINTI EŞYALAR BULUNDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen 23 paket 500 gramlık çay, bir bisiklet, bir televizyon, bir bilgisayar monitörü, bir dizüstü bilgisayar, bir bilgisayar kasası ve bir av tüfeği ele geçirildi. Bir çete üyesini yakalama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Çete üyelerinin farklı tarihlerde beş adreste gerçekleşen hırsızlık ve soygun olaylarının faili oldukları tespit edildi. "İş Yerinden Ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan dolayı adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.