Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ ile açıklandı! Millipiyangoonline ile 28 Kasım Cumartesi Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

28 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: Sisal Şans ile Milli Piyango İdaresi (MPİ) ortaklığında gerçekleştirilen "28 Kasım MPİ Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango Online bünyesindeki MP TV canlı yayınıyla son dakika olarak duyuruldu. Şans oyunu severlerin büyük bir heyecanla beklediği çekilişte kazanan numaralar belli oldu. Peki 28 Kasım Sayısal Loto kazandıran numaralar hangileri? İşte Millipiyangoonline ile 28 Kasım Cumartesi Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı
28 Kasım Sayısal Loto sonuçları ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) hızlı bilet sorgulama ekranıyla günün son dakika şanslı numaralar bilgileri şöyle;
SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango'nun resmi YouTube Kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.