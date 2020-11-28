Çocuğu için ingilizce öğretmenliğini bıraktı! Dünyada sadece 70 kişide görüldü...





'YARDIMSEVERLERDEN DESTEK BEKLİYORUM'



Kendi annesinin kızının masraflarına yardım ettiğini ve kiralarını karşıladıklarını ifade eden Nazlı Ateş, "Annem kirama yardım ediyordu. Ancak, annemin kiracısının evi İzmir depreminde hasar gördü ve evden çıkmak zorunda kaldı. Annemden gelen yardım da böylelikle kesilmiş oldu. Eşimden de ayrıyım. Tek başıma kızımla ilgilenmeye çalışıyorum. Engelli yakını maaşı alıyoruz o da bize yetmiyor. Çevremizden çok yardım geldi ama bu yardımlar düzenli olmuyor. Düzensiz gelen yardımlarla geçinmek çok zor. Ancak pes etmiyorum kızımın arkasındayım. Yardımseverlerden destek istiyorum" diye konuştu.