Çocuk geline aşiretler dur diyecek

Şanlıurfa'da aşiretler, küçük yaştaki kız çocuklarının evliliklerine karşı çıkarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün başlattığı projeye tam destek verdi.Proje kapsamında bir araya gelen bölgedeki aşiret liderleri ve kanaat önderleri, çocuk yaştaki ve/veya zorla evlilikler ile kadına şiddete yönelik mücadele konusunda ortak karar aldılar.Cumeli aşireti reisi Mahmut Özlavuz (82) "Bu projeyi destekliyoruz. Çocuk yaşta evliliklere asla izin vermeyeceğiz. Ayrıca başlık parasına da karşıyız. Bu mücadelemiz inşallah herkese örnek olur" derken Siyale aşireti lideri, eski Akçakale Belediye Başkanı Feyyaz Gündoğan da "Kız çocuklarını erken yaşta evlendirmek eğitimsizliklerden kaynaklandı. Şu an böyle şeylere müsaade etmeyiz" dedi.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, "Aşiret liderleri ve kanaat önderlerini ziyaret ederek yaptığımız 'gönül elçimiz olun' teklifi olumlu sonuçlandı. Birçok aşiret lideri destek verdi ve gönüllü olmayı kabul etti. Böylece, kadına karşı şiddet, erken yaşta evlilik ve zorla evlilikler sona erecek" diye konuştu.