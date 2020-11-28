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Domuz avında kazara ateş alan tüfekle vurularak öldü

'in ilçesinde, domuz avına giden (55), arkadaşının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu başından vurularak yaşamını yitirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 22:03 ABONE OL
Domuz avında kazara ateş alan tüfekle vurularak öldü

İzmir'in Tire ilçesinde, domuz avına giden İzzet Gülbeyaz (55), arkadaşının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu başından vurularak yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Büyükkale köyü, Bucak Mevkiinde meydana geldi. Selçuk'tan Tire'ye domuz avına gelen İzzeddin Gülbeyaz ve Yüksel Kırlıoğlu'nun (38) aralarında bulunduğu bir grup, Büyükkale köyü Bucak Mevkiinde avlanmaya başladı. Bu sırada iddiaya göre Yüksel Kırlıoğlu'nun omzunda bulunan tüfek bir anda ateş aldı. Kırlıoğlu'nun tüfeğinden çıkan saçma İzzeddin Gülbeyaz'ın başına isabet etti. Gülbeyaz kanlar içinde yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülbeyaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Domuz avında kazara ateş alan tüfekle vurularak öldü
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