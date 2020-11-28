Düdüklü tencerede sahte içki üretimi

Adana'da sahte alkol imalathanesine dönüştürüldüğü belirlenen bir ev ile bir iş yerine düzenlenen operasyonda 460 litre sahte içki, 2 alkolmetre ve sahte içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Polis, düdüklü tencereyle damıtma işlemi uygulanarak sahte içki üretildiğini belirledi.

PARA KAZANMAK UĞRUNA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sırf para kazanmak uğruna insanların sağlığını hiçe sayan kişilerin sahte içki üretimini engellemek için harekete geçti. KOM ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği merkez Seyhan ve Çukurova ilçesindeki iki adrese operasyon düzenledi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adreste yapılan aramada polisi bile şaşkına çeviren bir olayla karşılaşıldı. Zanlıların düdüklü tencere kullanarak damıtma yapıp, satışa hazır halde 460 litre sahte içki yaptıkları belirlendi. Öte yandan içki yapımında kullanılan 1 litre viski kiti, 1.5 kilogram sekarin maddesi, 50 mililitre gıda boyası, 50 adet boş içki şişesi, 2 alkol metre, 1 litrelik alkol ölçüm aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.