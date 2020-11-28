Emekli ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan ve otomasyon sistemleri işinden emekli olan 53 yaşındaki Berat Dizar, emekli ikramiyesinin 30 bin liralık kısmını kendisini banka görevlisi olarak tanıtarak "Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu yeni faiz oranlarını güncelleyeceğiz" diyen kadın dolandırıcıya kaptırdı. Emekli ikramiyesinin 45 bin liralık kısmını ise dolandırıcının elinden son anda eşi Zerrin Dizar sayesinde kurtaran Berat Dizdar soluğu savcılıkta alarak suç duyurusunda bulundu. Dizar, "Yaklaşık 12-13 yıldır bu bankayla çalışmaktayım. Bu güne kadar hiçbir şekilde aranmadım ancak tesadüfe bakın ki emekli olup hesabıma yüklü miktarda para yatınca aranma gereği duyuldum" dedi.

HESAPLAR ARASI GİRDİ ÇIKTI

Olay 20 Kasım'da meydana geldi. 5 Kasım'da emekli olan Berat Dizar, 75 bin liralık ikramiyesi hesabına yattıktan bir hafta sonra telefonla arandı. Dolandırıcı kadın Dizar'a kendisini Ö.Y. adında bir banka çalışanı olarak tanıttıktan sonra "Ferdi kaza sigortasında birikmiş 620 liranızı size iade edeceğiz. Bu arada hesabınızda bulunan paranızı, Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu yeni faiz oranlarıyla güncelleyerek değerlendireceğiz. Vereceğim hesap numarasına havale yaparak hesaplar arası girdi-çıktı yapacağız " dedi. Parasını günlük repoda değerlendiren Berat Dizar, bu bilginin de dolandırıcı kadın tarafından bilinmesi üzerine güvenerek hesabındaki 30 bin lirayı havale yaptı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Eşi Zerrin ve Berat Dizar'ın cep telefonlarını sürekli meşgul eden dolandırıcılar emekli ikramiyesinin geri kalan 45 bin liralık kısmını da Ü.K. adlı bir kişinin hesabına EFT yaptırdı. O sırada durumdan şüphelenen Zerrin Dizar, başka bir telefondan yaptığı araştırmada dolandırıldıklarını anladı. Berat Dizar, bankayı arayarak emekli ikramiyesinin 45 bin liralık kısmına kurtarırken havale yapılarak anında çekilen 30 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Soluğu İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığında alan Berat Dizar dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu.

"OLAY TESADÜF OLAMAZ"

İşin organize bir iş olduğuna inandığını belirten Dizar, "Bu olay tesadüf olamaz. Çünkü beni arayan kişi bankada ne kadar param olduğunu biliyordu. Bu bilinçli yapılan bir şey. Gizli olması gereken bilgilerim 3'üncü bir kişi tarafından nasıl bilinir? Bana biraz organize iş gibi geldi. Yaklaşık 12-13 yıldır bu bankayla çalışmaktayım. Bu güne kadar hiçbir şekilde aranmadım ancak tesadüfe bakın ki emekli olup hesabıma yüklü miktarda para yatınca aranma gereği duyuldum" dedi.