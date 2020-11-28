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'da korkutan ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Az önce gelen son dakika bilgisine göre 'da 3.5 şiddetinde bir meydana geldi. Depremin ardından Erzurum'da yaşayan vatandaşlar yaşadıkları korkuyu sosyal medyadan dile getirirken AFAD, depremin büyüklüğünün 3.5 olduğunu derinliğinin ise 17.36 km olduğunu vurguladı. Hatırlanacağı gibi dün de Malatya Pütürge'de 4.7 şiddetinde bir deprem olmuştu. İşte son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 28.11.2020 09:26 ABONE OL
Erzurum'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan son dakika haberine göre Erzurum'da 3.5 şiddetinde bir sarsıntı yaşandı. 08:47'de gerçekleşen deprem Erzurum'u yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı.

Dün öğle saatlerinde Malatya'da yaşanan depremin ardından herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar yeniden evlerine girdiler. Malatya Valisi de şehir genelinde sorun yaşanmadığını ifade etti.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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Erzurum'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
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