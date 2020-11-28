Erzurum'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan son dakika haberine göre Erzurum'da 3.5 şiddetinde bir sarsıntı yaşandı. 08:47'de gerçekleşen deprem Erzurum'u yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı.

Dün öğle saatlerinde Malatya'da yaşanan depremin ardından herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar yeniden evlerine girdiler. Malatya Valisi de şehir genelinde sorun yaşanmadığını ifade etti.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ