Fobilere sanal gerçeklik tedavisi

Çoğu insanın gündelik yaşam kalitesini bile ciddi bir şekilde etkileyen fobiler artık kısa sürede tarihe karışacak. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) akademisyenleri tarafından artırılmış gerçeklik teknolojisi (AR) kullanılarak geliştirilen "PhobiAR" uygulaması; fobilerin tedavisinde çığır açacak. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinin ortak çalışmasıyla geliştirilen uygulama 2021 yazında fobi tedavisinde kullanılmaya başlanacak ve mobil cihazlar üzerinden de erişime açık olacak.HKÜ Kuluçka Merkezi'nde geliştirilen uygulama TÜBİTAK tarafından Teknogirişim Sermayesi Desteği de aldı. Projenin mimarlarından Araştırma Görevlisi Saadet Yapan "Fobilerin tedavisinde maruz bırakma denilen bir teknik uygulanır. Bu teknikte danışanlar korktukları durumla gerçek zamanlı ya da imajinasyon ile aşamalı olarak karşı karşıya getirilir. Ancak bu tekniklerin hem danışanlar hem terapistler için bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Bizler bu sınırlılıklara teknolojik çözümler üretmeyi ve psikoterapi hizmetlerinin verimliliğini artırmayı hedefliyoruz" dedi.AR gözlüğü ile danışanları bulundukları ortamdan soyutlamadan fobik durumla karşı karşıya kalmalarını sağladıklarını anlatan Yapan "Yapılan araştırmalar kedi, köpek ve böcek fobilerinin yaygın bir bozukluk olarak karşımıza çıktığını gösteriyor. Bu araştırmaların sonuçlarından yola çıkarak yazılım geliştirme sürecimiz başladı. Kasım ayından itibaren test aşaması başlayacak ve 6 ay sürecek test aşamasındaki uygulamalarda gerekli iyileştirmeler yapılacak. Ağustos ayından itibaren de psikolog veya psikiyatri uzmanları web sitemiz üzerinden bu teknolojiye ulaşabilecek. Ayrıca cep telefonu uygulamalarımızın geliştirme süreci tamamlandı ve ilk sürümleri yayınlandı" bilgisini verdi.