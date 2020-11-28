Gönüllü kahramanlar

Onlar, Türkiye'nin yerli ve milli Kovid-19 aşısını üretmesi için Türkiye'nin dört bir yanından gelen 44 gönüllü kahraman... Erciyes Üniversitesi'ndeki faz 1 çalışmalarına katılarak aşının ilk dozunu vurulan gönüllüler bütün Türkiye'nin umudu oldu... Yerli aşının ilk dozunu vurulan gönüllü kahramanlardan Özay U. ve Mahir K., SABAH'a konuştu...







'DESTEK OLMAK İSTEDİM'

Ordu'dan Kayseri Erciyes Üniversitesi'ne geldiğini söyleyen Özay U., "Aşı olmadan önce kan değerlerim kontrol edildi. Checkup yapılarak bir rahatsızlığım olup olmadığına bakıldı. 20 Kasım'da gönüllü olarak yerli aşımızın ilk dozunu vuruldum. Herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadım. 2. dozu ise 21 gün sonra vurulacağım. Erciyes Üniversitesi'ndeki sağlık görevlilerimiz düzenli olarak sağlık durumumu takip ediyorlar, birebir ilgileniyorlar. Her gün sağlık kontrollerine gidiyoruz. Tansiyonumuza ve kan değerlerimize bakılıyor" dedi. Özay U., şunlanı söyledi: "Yerli aşımıza destek olmak istedim. Yabancı aşılardan ziyade yerli aşımız için gönüllü olmayı tercih ettim. İnşallah Türkiye'mizin aşısı tüm insanlığa faydalı olacak. Ülkemiz için de hayırlı olmasını diliyoruz. Bilim insanlarımız virüse karşı yerli aşımızı üretmek için var gücüyle çalışıyor, onlara güveniyoruz."







'İKİNCİ DOZU BEKLİYORUM'

13 Kasım'da aşının ilk dozunu vurulduğunu ifade eden Mahir K. ise "İkinci dozu 4 Aralık'ta vurulacağım. Hiçbir yan etkiyle karşılaşmadım. 2 hafta boyunca sağlık kontrollerim yapıldı, kronik bir rahatsızlığım olup olmadığına ve virüsü daha önce geçirip geçirmediğime bakıldı. 5 gün karantinada kaldım. Karantina döneminde evden çıkmamaya özen göstermemizi, düzenli uyumamızı, sağlıklı beslenmemizi, asla sigara içmememizi istediler. Aşıyı vurulunca yakın çevrem, 'Güzel ve hayırlı bir işe adım attın' dediler. 2. dozu olmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Yerli aşımızın virüsü yeneceğine inanıyoruz" diye konuştu. İkinci dozdan sonra 10 gün kontrol altında olacaklarını da vurgulayan Mahir K., "14 gün sonra ise vücudumuzun virüse karşı verdiği antikor seviyesine bakılacak. Sonra 1 yıl boyunca kan değerlerimize bakılarak sağlık durumumuz takip edilecek. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın yanında olmak istedik" ifadelerini kullandı.