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| 20 yaş ve 65 yaş saatleri belli oldu! Bugün sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor?

hakkında haberleri peş peşe geliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasına bu hafta da devam ediliyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 20.00'den itibaren yürürlüğe girecek. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bu hafta da devam ederken marketlerin açık olup olmayacağı da merak ediliyor. ?

SABAH
Giriş Tarihi: 28.11.2020 07:19 Son Güncelleme: 28.11.2020 07:28 ABONE OL
SON DAKİKA | 20 yaş ve 65 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! Bugün sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri pek çok vatandaşın gündeminde önemli yer tutuyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları ilk kez geçen hafta gerçekleştirildi. 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? İşte son dakika haberinin detayları...

KISITLAMA BU AKŞAM 20.00'DA BAŞLIYOR

Bu uygulamanın bu hafta da devam edeceği öğrenildi. 28 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Pazar akşamı saat 20.00'da başlayan kısıtlama ise 30 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek.

PERİYODİK YASAKLAR DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlara yönelik uygulanan periyodik sokağa çıkma yasakları da aynen devam ediyor. Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. 20 yaş altı gençler ve çocuklar ise 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

BAZI ÇALIŞANLAR İSTİSNA

65 yaş ve üzerindeki sağlık çalışanları (doktor, diş hekimi, eczacı vb.), seçimle göreve gelenler (belediye başkanı, muhtar vb.), avukat, akademisyen, veteriner, serbest muhasebeci-mali müşavir gibi meslek gruplarının mensupları 10.00- 13.00 arası dışında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.

SON DAKİKA! Kimler saat kaçta sokağa çıkabilecek? İşte Koronavirüs kısıtlamalarının tüm detayları... | Video

20 YAŞ ALTI GENÇLER VELİLERİYLE SEYAHAT EDEBİLECEK

20 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi veya şehirlerarası yolculuğu, yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek.

Hafta sonu marketler 10:00'da açılacak ve 20:00'de kapanacak.

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SON DAKİKA | 20 yaş ve 65 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! Bugün sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor?
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