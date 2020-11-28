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Bugün marketler açık mı? 28-29 Kasım 2020 Sokağa çıkma yasağında , , , , kaçta kapanıyor? 2020!

Koronavirüs salgını sebebiyle yeni tedbirler alınırken sorusuna gün içinde yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararları genelgesi ile beraber vaka sayısını düşürmeyi amaçlayan sokağa çıkma yasağı günleri ve saatleri ile kamuoyuna duyurulmuştu. Gıda, temizlik ürünü gibi temel ihtiyaçların karşılandığı vatandaşlar tarafından merak ediyor. Peki mı? Market çalışma saatleri 2020! 28-29 Kasım Sokağa çıkma yasağında ,, , , kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 28.11.2020 07:47 Son Güncelleme: 28.11.2020 07:47 ABONE OL
Bugün marketler açık mı? 28-29 Kasım 2020 Sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK, marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri 2020!

Corona virüsü salgınına karşı alınan önlemler her geçen dakika daha da arttırılırken market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Cumartesi ve Pazar günü A101,BİM, ŞOK, Migros, Carrefour, File gibi marketlerden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar hafta sonu marketler açık mı sorusuna yanıt arıyor. Yayınlanan genelgede kısıtlamanın 20.00 itibarıyla başlayacağı bilinirken market çalışma saatleri de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması konusunda önem taşıyor. Peki Hafta sonu marketler açık mı? Market çalışma saatleri 2020! 28-29 Kasım Sokağa çıkma yasağında A101,BİM, ŞOK, marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan kısıtlama ile A101,BİM, ŞOK, Migros, Carrefour, File gibi marketlerin 28-29 Kasım tarihleri aralığında belirtilen saatlerde açık olacağı biliniyor. Peki hafta sonu marketler açık mı?

İşte market çalışma saatleri

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI? 28-29 KASIM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA A101,BİM, ŞOK, MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta içi ve hafta sonu uygulanan kısıtlamalar gereği marketler 27 - 28 Kasım'da yine saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında çalışıyor olacaklar.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 10.00- 20.00 arası hizmet veriyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros 10.00'da açılıyor, 20:00'da kapanıyor

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak. Ancak saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek. Yani Cumartesi ve Pazar günü market ve bakkallar saat 20.00'den sonra kapalı olacak.

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Bugün marketler açık mı? 28-29 Kasım 2020 Sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK, marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri 2020!
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