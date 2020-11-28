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’da 3 bin nüfuslu mahalle karantinaya alındı

’da 400 hane bulunan 3 bin nüfuslu Uzumdalı Mahallesi Karantinaya alındı. Giriş çıkışları kapatılan mahalle 15 gün süreyle karantinada uygulanacak.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 28.11.2020 13:59 ABONE OL
Hatay’da 3 bin nüfuslu mahalle karantinaya alındı

Hatay'da 400 hane bulunan 3 bin nüfuslu Uzumdalı Mahallesi Karantinaya alındı. Giriş çıkışları kapatılan mahalle 15 gün süreyle karantinada uygulanacak.

Son 15 günde vaka sayısı yüzde 50 artan 15 ilin başında gelen Hatay'da Koronoviras salgınına karşın mücadele kapsamında 400 haneli Antakya'ya bağlı Üzümdalı Mahallesi, karantinaya alındı. 3 bin nüfusu bulanan mahallede son bir haftada vaka sayısının hızla artması sonucu, Koronovirüsle mücadele kapsamında mahalle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinaya alındı. Mahalle 15 gün süreyle Karantinada kalacak.

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Hatay’da 3 bin nüfuslu mahalle karantinaya alındı
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