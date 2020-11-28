Hatay’da kaçak içki ele geçirildi

Hatay'da 308 kilogram içime hazır, bin 405 kilogram fermantasyon halinde bulunan kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Oraganize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri Merkez İlçe Antakya'nın Kuzeytepe mahallesinde bulunan bir işyerinde kaçak içki satıldığına dair ihbar aldı. Aldıkları ihbarı değerlendiren ekipler işyerinde yaptıkları aramada 10 şişe kaçak içki ele geçirildi. İşyeri sahibi A.Ç.'nin evinde yapılan aramada ise içime hazır 308 kilogram içime hazır, bin 405 kilogramda büyük fıçılar içinde fermantasyon halinde bekletilen boğma rakı olarak tabir edilen el yapımı kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi A.Ç. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.