Hatay’da kumar oynatılan işyerine baskın

Hatay'da kumar oynatılan işyerine yapılan baskında kumar paralarına el konuldu. Kumar oynayan 6 kişiye, bin 225 lira para cezası kesildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, Defne ilçesinin Turunçlu mahallesi, Göktepe sokakta bulunan bir işyerinde kumar oynatıldığına dair ihbar aldı. Söz konusu işyerine baskın düzenleyen ahlak Bürosu ekipleri. Evde bulunan 15 kişiden 6'sını poker oynarken yakaladı. Kumar oynarken yakalanan A.A., U. İ. , H. Ç. , B.G. , M. K. ve T.K. isimli şahıslara kumar oynadıkları için bin 225 lira para cezasıyla cezalandırırken, masa üzerinde bulunan 3 bin 900 liraya ve 2 bin 700 dolara kumar fişleri ile birlikte el konuldu.

İşyeri sorumlusu olduğu belirlenen Ö. S. ve işyerini işleten yabancı uyruklu R. H. isimli şahıslara kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca, ikamette bulunan 15 şahıs hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymadıkları için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.