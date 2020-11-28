İmamın telefonunu çalan hırsız önce güvenlik kamerasına yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bir camiye girip imamın telefonunu odasından alıp çıkan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Kamera görüntülerini inceleyen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şahsın kimliğini tespit etti. Daha önceden de farklı tarihlerde camiden yaptığı hırsızlıktan dolayı tutuklanan hırsız ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansırken sakince camiye giren şüpheli camiinin imam-hatip odasına girerek imamın telefonunu alıp çıktığı görülüyor.