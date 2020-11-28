İnsanlığın zaferi

ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde Baş Araştırmacı olarak çalışan Prof. Dr. Derya Unutmaz, kış aylarının yaklaşmasıyla dünyanın birçok yerinde yayılma hızı tekrar artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, aralık ortasında acil kullanıma hazır olması beklenen aşı çalışmalarıyla ilgili "Gelinen nokta, hem insanlığın hem bilimin zaferidir" dedi. İmmünoloji uzmanı Unutmaz, ABD'deki aşı çalışmaları ve Kovid-19 salgınının bundan sonraki seyriyle ilgili tahminlerini şöyle anlattı: "Pfizer ortaklı BioNTech ve Moderna'nın yüzde 95 gibi çok yüksek bir koruyucu özellikte aşı üretebilmesi büyük bir başarıdır. Aşı bulunsa da mart veya nisandan önce yaygınlaştırılamaz. Maske kullanırsak, sosyal mesafeye özellikle kapalı alanlarda dikkat edersek, bunu yeneceğiz ama şu kışı atlatmamız lazım." Unutmaz, en etkili aşıyı herkesten önce geliştiren Türk doktorlar Uğur Şahin ve Özlem Türeci için ise "gurur kaynağımız" ifadesini kullandı.