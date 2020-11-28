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’da organ ticareti: 5 tutuklama

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 28.11.2020 ABONE OL
İstanbul’da organ ticareti: 5 tutuklama
İstanbul polisi, farklı tarihlerde organ nakli için "etik kurul" başvurusu yapan ve akraba olduklarını bildiren yabancı uyruklu 18 kişinin çelişkili beyanları üzerine çalışma başlattı. Ekipler, bu kişilerin akraba olmadıklarını ve 15 bin dolar karşılığında organ ticareti yaptıklarını belirledi. Nijerya, Uganda, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Kırgızistan ve Türkmenistanlı 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i serbest bırakılırken 10'u adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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İstanbul’da organ ticareti: 5 tutuklama
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