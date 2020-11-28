İstanbul’da organ ticareti: 5 tutuklama

İstanbul polisi, farklı tarihlerde organ nakli için "etik kurul" başvurusu yapan ve akraba olduklarını bildiren yabancı uyruklu 18 kişinin çelişkili beyanları üzerine çalışma başlattı. Ekipler, bu kişilerin akraba olmadıklarını ve 15 bin dolar karşılığında organ ticareti yaptıklarını belirledi. Nijerya, Uganda, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Kırgızistan ve Türkmenistanlı 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i serbest bırakılırken 10'u adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.