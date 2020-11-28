İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Sisteme giriş yaparak çeteyi çökerttiler!

İstanbul Siber Polisleri, yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Üyelik sistemiyle ve verdikleri şifrelerle bahis oynatan ve haksız kazançları yurt dışına aktarmayı planlayan çeteyi, üye olarak sisteme giriş yapan polisler çökertti. 14 şüpheli yakalandı. Operasyonda iki para sayma makinesi, bir milyon 313 bin 410 lira, üç bin 400 dolar ve bin 960 Euro ele geçirildi. Ele geçirilen paranın 2020 yılında düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ifade edildi.

Yasa dışı bahis operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerde dijital materyaller ele geçirildi. Çökertilen çetenin üyeleri iddialara göre internet üzerinden üyelik sistemiyle giriş yapılan bir platform aracılığıyla sisteme üye olan ve özel şifre verilen kişilere yasa dışı bahis oynattı. Üye olarak sisteme giriş yapan Siber Polisler, çeteyi bu tespitlerin ardından çökertti. İddialara göre çete üyeleri paraları yurt dışına aktarırken yakalandı. Operasyonda iki para sayma makinesi, bir milyon 313 bin 410 lira, üç bin 400 dolar ve bin 960 Euro ele geçirildi. Ele geçirilen paranın 2020 yılında düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ifade edildi. Operasyonda ele geçirilen suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.