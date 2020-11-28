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Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı

Büyükşehir Belediye Başkanı , kentte meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar alan binasının yıkılarak yerine tarihi Hükümet Konağı ile bütünleşen sembolik bir başkanlık ve meclis binası yapılacağını açıkladı.

İHA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 07:39 ABONE OL
İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim'de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve depremden bu yana kullanılmayan İzmir Büyükşehir Belediye binasının durumuna dair sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediye binasını depremden bu yana kullanmıyoruz. Yaptırdığımız incelemede binamız az-orta hasarlı çıktı ve güçlendirilerek kullanılması önerildi. Ama biz bunu tercih etmiyoruz" dedi. "Binayı yıkıp yerine tarihi Hükümet Konağı ile bütünleşen sembolik bir başkanlık ve meclis binası yaparak kalan alanı Atatürk Meydanı'na katacağız" diyen Soyer, "İzmir'e ve İzmirlilere hayırlı olsun. Umarım Konak'taki diğer kamu kurumlarına da örnek olur" açıklamasında bulundu.
25 Kasım 1867 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan İzmir Büyükşehir Belediye binası 1868 yılında resmen hizmet vermeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Binası 153 yıllık süre içerisinde mevcut başkan Tunç Soyer'de dahil olmak üzere toplamda 31 belediye başkanını ağırladı.

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İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı
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