Kars’ın çehresi değişiyor

HDP'Lİ Ayhan Bilen'in görevden uzaklaştırılması ile birlikte Kars Belediye Başkanlığına Kayyum olarak atanan Kars Valisi Türker Öksüz, çalışmalarına devam ediyor. Kentte bir çok alanda projelerini başlatan Kars Belediyesi, köyler içinde rekor sayıda projeler hayata geçiriyor. Katıldığı bir toplantıda konuşan Vali Öksüz, 2020 yılı içinde köylere 7 milyonun üzerinde yatırım yapıldığını söyledi. Vali Öksüz; "Köylere Hizmet Götürme Birliği, esas itibari köylerimizin alt yapı ihtiyaçlarını, sosyal, kültürel nitelikli ihtiyaçlarını gidermeyi amaç edinmiş bir tüzel kişiliktir. Muhtarlarımızında yönetime katılmasıyla bölgeye hep birlikte hizmet etmeye çalışıyoruz. Gerek KÖYDES ödenekleri gerekse zaman zaman İl Özel İdaresinin imkânlarıyla şehrin geneline hizmet veriyoruz. KÖYDES programında 2020 yılı için 7 milyon 328 bin TL ödenek tahsis edildi. Bu projelerden 23'ü köylere kilitli parke taşı, 4'ü menfez yapımı olmak üzere toplam 27 adet yol projesinin programda yer aldı. 23 projeden 22'sinin hayata geçirildi, bir iş ise devam ediyor. Köy yollarında yüzde 96'lık, içme suları kapsamında da yüzde 86.66'lık bir gerçekleşme söz konusu. Sosyal amaçlı yatırım olarak taziye evleri yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın yanında 14 işimizin daha ihalesi yapıldı. Amacımız şehrimize hizmet etmek" dedi.