Katilini ailesiyle tanıştırmak istemiş! "Kızım bizi, Eray'la tanıştıracaktı"

Denizli'de erkek arkadaşı Eray Hakver (24) tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Cennet Tuba Tokbaş'ın cenazesi toprağa verildi. Öldürülmesinin ardından yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine pandemi tedbirleri kapsamında son yolculuğuna uğurlanan Tokbaş'ın acılı babası, katil zanlısına en ağır cezanın verilmesini istedi. Anne Okşan Tokbaş ise, "Kızım bizi Eray ile tanıştırmak istedi. 2 aydır görüşüyorlardı " diye konuştu.

Denizli Pamukkale Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Cennet Tuğba Tokbaş iki aydır görüştüğü erkek arkadaşı 24 yaşındaki Eray Hakver tarafından kıskançlık yüzünden önceki gün boğularak öldürüldü. Olaydan sonra gözaltına alınan zanlı Hakver tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pamukkale Üniversitesi'nde öğretim görevlisi baba Murat Tokbaş ile aşçı anne Okşan Tokbaş kızlarını cinayete kurban vermenin üzüntüsünü yaşıyor. Talihsiz genç kızın otopsisinde, koronavirüs testi pozitif çıktı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ



Cenazesi yakınları tarafından alınan Tokbaş için pandemi tedbirleri kapsamında Denizli Çakmak Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Tokbaş'ın babası Murat Tokbaş, annesi Okşan Tokbaş ile sınırlı sayıda aile yakını katıldı. Tokbaş'ın cenazesi, kılınan namazının ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi.

ACILI ANNE SABAH'A KONUŞTU



Acılı anne Okşan Tokbaş SABAH'a konuştu. 2 çocuk annesi Okşan Tokbaş, "Kızımın Eray ile görüştüğünden haberim vardı. Hatta olay günü saat 16.30'a kadar birlikteydik. Kızım çok mutluydu. Hatta bana 'Eray ve annesi ile bir gün sizi tanıştıracağım' dedi. Ben de 'İki aydır görüşüyorsunuz. Daha erken değil mi kızım' demiştim. 'Olsun tanışırsınız anne' demişti. Tuba'nın son senesiydi. KPSS'ye hazırlanıyordu. En büyük hayali devlet memuru olmaktı. Erkek arkadaşı ile birlikte yaşamıyorlardı. Erkek arkadaşı dışarı çıkmasına izin vermediği için tartışma çıktığını duydum. Tuba da dışarı çıkınca aralarında kavga çıkmış. Kıskançlık yüzünden tartışma çıkmış diye öğrendim" diye konuştu.

'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM'



Kızını kaybetmenin acısını yaşayan baba Murat Tokbaş, cenazede yaptığı açıklamada, "Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Kızımı cinayete kurban verdim. Bir insan ne hissedebilirse onu hissediyorum. Katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum " dedi.