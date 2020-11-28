Kayseri’nin iyilik elçisi yaşama veda etti! Tek başına başlattığı iyilik hareketiyle yüzlerce yoksula yardım etti

Kayseri'nin Develi ilçesinde, 'varsa koy yoksa al', 'askıda ekmek' gibi bir çok uygulamayı hayata geçirerek ilçe sakinlerinin takdirini toplayan Hacı Kazım Yıldız, hayatını kaybetti. Mide küçültme ameliyatı sonrası hayatını kaybeden Yıldız'ın önlemeden hemen önce sosyal medya hesabından yardımlaşma vurgusu yapan paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

Develi İlçesi'nde bir yoksul aile için yardım kampanyaları düzenleyen iyilik gönüllüsü Hacı Kazım Yıdız, geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası gelişen komplikasyon sonucu hayatını kaybetti. İlçede yoksul ailelerin çocuklarının kıyafet ve ayakkabılarını alan Yıldız, ayrıca kişisel olarak başlattığı askıda elbise uygulaması haberlere konu olmuştu.

Ramazan ayında ekmek dağıtarak sosyal medya hesabından iyilik hareketi başlatan Hacı Kazım Yıldız'ın ölmeden önce yaptığı son paylaşımda da yardımlaşma vurgusu yaptığı ortaya çıktı. Paylaşımında; " Şan, şöhret, makam sadece teslim almış bir haramidir. Sen kendini Rabbine teslim et.Teslim alan o olsun seni.Seven ol sevgide cimrilik etme..!Az yada çok kavgasına girme..! Yüreğinden vermek kolay değildir kimseye. İnsanlar ekmeğini bölüşmez bir yoksulla. Gönül denen yurdu tanı, oraya kur dergâhını ve oradadır asıl taht ve sahibi" ifadelerine yer verdi.