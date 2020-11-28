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Kısıtlama öncesi ve -E5’te yoğunluk oluştu

’da sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat 20.00’a kısa bir süre kala ve karayolunda yoğunluk oluştu.

İHA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 19:47 ABONE OL
Kısıtlama öncesi metrobüs ve -E5’te yoğunluk oluştu

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı.

Kısıtlamanın başlamasına kısa süre kala evlerine gitmek isteyen vatandaşlar metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Özel araçlarıyla evlerine gitmek isteyen vatandaşlar da E5 Karayolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.

Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık havadan görüntülendi

Öte yandan evlerine gitmek için metrobüs kullanan vatandaşların duraklarda sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

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Kısıtlama öncesi metrobüs ve -E5’te yoğunluk oluştu
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