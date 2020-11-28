Korona denetiminde 313 kişiye idari ceza

Kocaeli'nde Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden günlük olarak yapılan denetimlerde, Cuma günü 313 kişiye idari para cezası uygulandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden günlük olarak yapılan denetimler devam ediyor. Bu kapsamda Perşembe günü Kocaeli genelinde yapılan uygulamalarda bin 908 iş yeri denetlenirken, 21 bin 834 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Cuma günü Kocaeli genelinde yapılan denetimlerde, evden çıkmaması gerekirken cadde ve sokaklarda gezerek başkalarını tehlikeye atan 19 kişi yakalandı. Maske takmamakta ısrar eden 178 kişi ile sosyal mesafe kuralına uymayan 19 kişi ve 2 iş yerine de idari para cezası uygulandı. Yapılan denetimler esnasında, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 55, Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 31 kişi ile maskesiz işçi çalıştıran 1 iş yerine de idari ceza uygulandı. Ayrıca yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 54 kişi yakalandı.Öte yandan Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan Trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde bin 769 araç kontrol edildi.