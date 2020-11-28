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paralarıyla suçüstü yakalandılar!

salgını tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek bir adreste yasa dışı oynayan 18 kişiye 56 bin 700 lira idari para cezası kesildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 28.11.2020 18:43 ABONE OL
Kumar paralarıyla suçüstü yakalandılar!

İstanbul Polisi, Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdürdü. Bir adreste yasa dışı bahis oynandığını ve salgın tedbirlerinin hiçe sayıldığını tespit eden polisler, söz konusu adrese baskın yaptı.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 18 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle üç bin 150'şer liradan idari para cezası kesildi. Toplamda kesilen para cezasının 56 bin 700 lira olduğu ifade edildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi Y.Y. hakkında "Kumar Oynanmasına Yer Temin Etmek" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Adreste "Kumar Geliri" olduğu saptanan bir miktar para ve iskambil kağıtları ele geçirildi. Adres mühürlendi.

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Kumar paralarıyla suçüstü yakalandılar!
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