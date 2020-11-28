Liselilerin gezisi acı bitti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç takla attı. Lise ikinci sınıf öğrencisi İlkim İzci (16) yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre Ozan U.'nun (16) kullandığı otomobil, Gündoğan-Yalıkavak karayolunda refüje çarpıp takla attı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan İlkim İzci (15) ve Burçak Ç. (15) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. İlkim İzci yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.