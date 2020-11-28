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’da 4.7’lik korkutan

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Giriş Tarihi: 28.11.2020 ABONE OL
Malatya’da 4.7’lik korkutan deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Deprem Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ ve Adıyaman'da da hissedildi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre deprem dün saat 11.27'de yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem nedeniyle kentte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge merkezli depremin kent genelinde hissedildiğini belirterek, "Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı" dedi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da "Temennimiz bir daha yüksek büyüklükte deprem olmaması. Depreme dayanıksız yapıların da dönüşümünü sağlama noktasında hızlıca çalışma yapmamız gerekiyor" diye konuştu.
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Malatya’da 4.7’lik korkutan deprem
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