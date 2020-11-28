Mardin Kızıltepe'ye çevreyolu müjdesi

Geçtiğimiz günlerde ''Kızıltepe Çevre Yolunun Yapımına Başlıyoruz'' müjdesini veren Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan ve İmar, Şehircilik Daire Başkanı Abdulbaki Turğut ile birlikte çevre yolunun yapılacağı güzergahtaki alanları yerinde inceledi.

İlçenin trafiğini rahatlatacak olan ve yaklaşık 17 km uzunluğunda, 30 metre genişliğinde iki gidiş, iki de geliş olmak üzere toplam 4 şeritten oluşan Kızıltepe çevre yolunun yapımına kısa sürede başlanılacak.

Vali Mahmut Demirtaş, buradan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının Mardin il sınırları içerisinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak ve daha yeşil, yaşanılabilir bir şehir için başlattığı ''Mardin Yeşilleniyor Projesi'' kapsamında yolun orta refüjünde ağaç dikimi gerçekleştirerek dikilen ağaçlara can suyu verdi.

Daha sonra Kızıltepe İlçesi Akdoğan yolu polis noktasını ziyaret eden Vali Demirtaş, burada da Sultan Köy mahallesinde Artuklu ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için başlatılan ek sondaj çalışmasını yerinde inceledi.

Vali Demirtaş, Beyazsu'dan gelen içme suyu isale hattının Yeşilli ve Ömerli ilçelerine aktarılan terfi merkezinde de incelemelerde bulundu.

Daha sonra Nusaybin İlçesinde ziyaret ve incelemelerini sürdüren Vali Demirtaş. İlçede yapılan ve yapılması planlanan asfaltlama çalışmalarını gezdi.

29 yıl sonra kazı çalışmaları başlayacak olan Gırnavaz Höyüğünü de gezen Vali Demirtaş, Nusaybin ilçesinde yaşayan vatandaşların istek ve taleplerini de dinlemeyi ihmal etmedi.