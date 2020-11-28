Midyat'taki kütüphanenin temeli dualarla atıldı!

Mardin'in Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dundar'ın girişimleriyle Midyatlı İşadamı Mahsum Altunkaya tarafından yapılacak olan Halk Kütüphanesi'nin temeli, kurban kesimi ve yapılan dualarla atıldı. Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Garnizon Komutanı Albay Türker Tuna, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kutlu, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalende Savaş Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, İlçe Müftüsü Mehmet Tahir Pekim, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Altunkaya firma yetkilileri ve davetlilerin katılımıyla temel kazma töreni düzenlendi.





Bahçelievler Mahallesinde yapılacak olan ve yaklaşık bir yıl sürede bitirilmesi planlanan halk kütüphanesinin dış görünüşü geleneksel taş yapı, iç görüntüsü de modern ve kullanışlı bir şekilde tasarlanacak. 3 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan kütüphanenin içerisinde 2 adet konferans salonu, çok amaçlı salon, 5 ayrı bölümden oluşan kütüphane, engelli kütüphanesi, arşiv kitaplık, sinema salonu, el sanatları atölyesi ve çeşitli aktivitelerin yapılacağı etkinlik avlusu gibi bölümler yer alacak. Kurban kesimi ve dualarla temeli atılan Kütüphanenin ilçedeki öğrenci ve halka büyük bir katkısı olacağını ifade eden Midyat Kaymakamı Tekin Dundar destek veren Altunkaya ailesine teşekkür etti.





Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, yaptığı açıklamada,"İlçemizin büyük bir ihtiyacı olan geniş ve ferah bir halk kütüphanesinin hep beraber vatandaşlarımıza kazandırılmasının sevincini yaşıyoruz. İlçemiz kadim ve büyük bir ilçe. Sadece aktif 30 bin tane okula devam eden öğrencisi var. Bunun yanında üniversite okuyan öğrencilerimiz, mezun olan öğrencilerimiz, çeşitli sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz ve aynı zamanda çoğu kamu görevlisinin ve entelektüel düzeyi yüksek olan bir vatandaş kitlemizin olduğu bir ilçemiz. Dolayısıyla ferah bir okuma imkanının olduğu bir kütüphane bir mekan ortamı ihtiyacı vardı uzun yıllardan beri. Binamız bodrum artı iki kat olacak ve toplamda yaklaşık 3 bin metre kare kapalı alanı olan bu kütüphane. İçerisinde çocuk ve engelli kütüphanesi, dijital ve yetişkin kütüphaneleri olacak. Aynı zamanda bilgisayar odaları, çalışma atölyelerinin olduğu, geniş ve ferah, hem Midyat mimarisini hem modern imkanları bünyesinde barındıran çok fonksiyonel bir kütüphane olacak inşallah. vatandaşlarımız, öğrencilerimizin burada rahatlıkla boş zamanlarını değerlendirebileceği güzel bir nitelikli mekân kazanmış olacak ilçemiz.dedi.

Mehmet İŞ/SABAH