Milyonluk dolandırıcılıkta 23 tutuklama

Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde ve özellikle Marmara ile Trakya bölgelerinde bulunan askeri birliklerin kalorifer yakıt alımları için gerçekleştirilen ihalelere fesat karıştırdıkları iddia edilen bir şebekeye 4 gün önce operasyon düzenlendi. Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Manisa, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 70 kişi gözaltına alındı. Öte yandan İstanbul ilinde bulunan iki farklı depoda yapılan aramalarda, şebekeye ait yaklaşık 70 ton yakıt ele geçirildi.

23 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan 30 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, gözaltında bulunan 40 kişi ise tamamlanan işlemleri sonrasında Gölcük Adliyesine sevk edildi. Kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik ve rüşvet" iddiaları ile adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 sahis savcılıkta verdikleri ifade sonrası serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 38 kişiden 15 kişi adli kontrol ile serbest bırakılırken, 23 kişi tutuklandı.

İDDİALAR NELER?

Askeri birliklerin kalorifer yakıt alımları için gerçekleştirilen ihalelere fesat karıştırdıkları, bunun için sahte belgeler düzenleyerek rüşvet verdikleri, birliklere 6 numara kalorifer yakıtı vermeleri gerekirken daha düşük değerlerde 4 numara yakıt verdikleri