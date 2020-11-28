Mucize kurtuluş! Otomobilinin üzerine hafriyat kamyonu devrildi

En son molozların tellerin üzerinden bu tarafa geçtiğini gördüm. Molozlar, taşlar arabanın penceresinden içeri girdi. Ben tektim arabada, arka camlar kırıldı. Ben yaralanmadım. Ama kamyonun altında kalan araçta var mı yok mu bilmiyorum" diye konuştu.