Muhtara silahlı saldırıyı düzenleyen iki kişi tutuklandı

Olay dün Harran ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Çağbaşı Mahallesi Muhtarı Hammud Sancar, İbrahim Turmuş isimli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Sancar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Sancar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. İbrahim Turmuş isimli şüphelinin polis karakoluna giderek teslim olduğu öğrenildi. Burada işlemleri tamamlanan zanlı İbrahim Turmuş (21) ve kendisini azmettirdiği iddia edilen babası Ahmet Turmuş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.