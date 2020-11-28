Nusaybin'de kimliksiz anne ve engeli ailesi yardım bekliyor!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kimliksiz yaşayan engelli anne ve engelli çocukları hayırseverlerden yardım bekliyor.



Nusaybin Fırat Mahallesi Tuba Sokak Toki konutları 7.Etap T2 .01'de oturan Engeli aileden ve kendiside bacaklarından engeli olan Leyla Ernes, Kürtçe şunları söyledi;





"Annem Rakiye'nin ailesinin soyadınıda bilmiyorum, yılardır zihinsel, ayaklarından engeli ve kimliksiz yasıyor. Babamız daha biz küçükken öldü. Annemizin kimliği olmadığı için Cizre'de bir kadının nüfusuna kaydedildik. Kardeşim Mehmet Ernes'te bizim gibi engeli sadece onun bakıcı maaşını alıyoruz. Engeli olmayan kardeşim Abdulselam Ernes yılardır inşaatlarda çalışarak bize bakmak zorunda kaldı. Bide hayırsever komşularımızın yardımlarıyla yılardır bugüne gelebildik. Bizim okuma yazmamız olmadığından dolayı kendim ve kardeşim içinde engeli parası almak için ne yapılacağını bilmiyoruz. Annemin bebek gibi bakılması gerektigi için masrafı çok oluyor. Bu yüzden hayırsever ve yetkililerden bize yardım edilmesini istiyoruz."diye konuştu.