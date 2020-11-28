Son dakika haberi: Ölümü yendi, 'Kocam vurdu' dedi! Cani kocanın 50 yıla kadar hapsi istendi

Ankara'da 18 günlük eşi ile yaşanan tartışma sonrasında tabancayla başına ateş ettiği söylenen 22 yaşındaki genç kadın, 40 günlük yaşam savaşı sonrasında gözlerini açınca gerçek ortaya çıktı. Kadın, intihar etmediğini eşinin kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini ve tabancasıyla vurduğunu söyledi. Koca Müslüm A.'ya 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
SİLAHLA BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULDU
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 13 Eylül'de yaşanan olayda 22 yaşındaki hemşire S.A ile 27 yaşındaki polis memuru Müslüm A.. çiftinin evinde silah sesleri duyan komşuları, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri S. A.'yı silahla başından vurulmuş halde buldu. Ağır yaralanan genç kadın GATA'ya kaldırılırken, eşinin intihar ettiğini öne süren Müslüm A. gözaltına alındı.
"ÇIKAN ARBEDEDE SİLAH ATEŞ ALDI"
Tutuklanan Müslüm A., ifadesinde eşi ile memlekete gitmek istediği için tartıştıklarını ve çıkan arbede sırasında eşinin elinde olan tabancanın ateş alması sonucunda vurulduğunu söyledi. Müslüm A. "Eşim Kırıkkale'ye ailesinin yanına gitmek istedi. Görevden geldiğim için yorgundum, uyuyakaldım. Uyandıktan sonra eşime Kırıkkale'ye gidebiliriz dedim. Sakinleşmek için balkona çıktım, içeri girdiğimde eşim beylik tabancam ile yatak odasına gitti. Kendisine bir şey yapmasından korktuğum için müdahale ettim ve çıkan arbede sonucunda silah ateş aldı" ifadelerini kullandı.
40 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAZANDI
Ceza infaz koruma memuru olarak görev yaptığı sırada istifa ederek asıl mesleği olan hemşireliğe dönen S. A, ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede verdiği 40 günlük yaşam savaşını kazandıktan sonra ifadesi alındı. Genç kadının ifade vermesiyle gerçek de ortaya çıktı. Polis memuru eşi Müslüm A.'nın Kırıkkale'ye ailesinin yanına gitmek istediğini kabul etmediğini söyleyen genç kadın, "Annemleri çok özledim ellerini öpmek istiyorum yanlarına gidelim dedim kabul etmedi. Ben seni çok kıskanıyorum diyerek annemlere götürmeyeceğini söyledi. Daha sonra mutfağa yanıma geldiğinde tartışma çıktı ve beni darp etti. Ben de kendimi korumak için tırnaklarımla boynunu çizdim. Gün boyu kavgalarımız devam etti. Akşam saatlerinde beni yatak odasına götürdü ve zorla ilişkiye girdi" dedi.
"BENİ EŞİM VURDU"
Ailesinin yanına gitmek istediği sırada Müslüm A. önüne geçerek 'seni öldürürüm' diye tehdit ettiğini kaydeden kadın, "Televizyon ünitesinden silahını alıp geldi. Yakın mesafeden seni vururum diyerek silahı bana doğrulttu. Gitmek istediğim sırada bana ateş etti. Ben kesinlikle hayatım boyunca silah eğitimi almadım" diye konuştu.
50 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından polis memuru Müslüm A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede zanlı hakkında, yaralama, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı ve eşi kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından toplamda 50 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.