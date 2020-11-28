Son dakika haberi: Ölümü yendi, 'Kocam vurdu' dedi! Cani kocanın 50 yıla kadar hapsi istendi

40 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAZANDI



Ceza infaz koruma memuru olarak görev yaptığı sırada istifa ederek asıl mesleği olan hemşireliğe dönen S. A, ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede verdiği 40 günlük yaşam savaşını kazandıktan sonra ifadesi alındı. Genç kadının ifade vermesiyle gerçek de ortaya çıktı. Polis memuru eşi Müslüm A.'nın Kırıkkale'ye ailesinin yanına gitmek istediğini kabul etmediğini söyleyen genç kadın, "Annemleri çok özledim ellerini öpmek istiyorum yanlarına gidelim dedim kabul etmedi. Ben seni çok kıskanıyorum diyerek annemlere götürmeyeceğini söyledi. Daha sonra mutfağa yanıma geldiğinde tartışma çıktı ve beni darp etti. Ben de kendimi korumak için tırnaklarımla boynunu çizdim. Gün boyu kavgalarımız devam etti. Akşam saatlerinde beni yatak odasına götürdü ve zorla ilişkiye girdi" dedi.