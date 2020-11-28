Önce çaldı, sonra pişman oldu yerine bıraktı!

Şanlıurfa'da telefoncuya giren kimliği belirsiz bir kişi, telefoncuda bulunan telefonları önce çaldı, daha sonra pişman olan hırsız telefonları tekrar getirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde bir telefoncuda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, telefoncuya girerek raflarda bulunan telefonları önce raflardan toplayarak çalmaya başladı.

Daha sonra pişman olan hırsız Telefonları kısa sürede tekrardan telefoncuya dönerek çaldığı telefonları geri getirdi. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızın çaldığı telefonlardan dolayı pişmanlık yaşaması iş yeri sahibi tarafından memnuniyetle karşılandı.