Pandemide Kaz Dağları'na kaçtılar

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'ne bağlı Evciler Köyü'nde bulunan Ayazma Pınarı Tabiat Parkı, pandemi sürecinde doğa ve yürüyüş severlerin uğrak yeri haline geldi. Şırıl şırl akan berrak suları, gürül gürül çağlayan şelaleleri ve muhteşem manzarasıyla sıra dışı bir güzelliğe sahip olan Kazdağları aynı zamanda bir çok tarihe de ev sahipliği yapıyor.

İLK GÜZELLİK YARIŞMASININ YAPILDIĞI YER

İsmini, Yunan mitolojisinde Zeus'un doğduğu dağın isminden alan "İda" yani Kazdağları, mitolojide üç büyük tanrıça arasında geçen; Dünya'da ilk güzellik yarışmasının yapıldığı yer olmasının yanı sıra aynı yarışmanın yargıcı ve Troia savaşının çıkmasına neden olan çoban Paris'in büyüdüğü yer olarak biliniyor.

İLK BİTKİLER KAZDAĞLARI'NDAN

21 bin 453 hektar alanın Milli Park İlan edildiği bölge aynı zamanda, dünya da eşine az rastlanır çok zengin bir floranın da en sahipliğini yapıyor. Endemik bitkilerin ilk toplayıcısı Alman doğa bilimci Paul Sintenis'in ilk bitkilerini toplayarak Alman İlaç sanayinin hizmetine sunduğu Kazdağları'nda. 800'den fazla bitki florasından 32'si Dünya'da sadece bu bölgede bulunmakta.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Pandemi süreciyle bu yıl ziyaretçi akınına uğradıklarını belirten Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, Türkiye'nin en iyi 9 trekking noktasından biri olan Kazdağları'nda yürüyüş parkurlarını ve kamp alanlarını en iyi şekilde düzenlemek için çalıştıklarını belirtti. Pandemi sürecinde herkesin doğaya kaçtığını bundan en büyük nasibi Kazdağları'nın aldığını söyleyen Kaymakam Gökdemir, "Bu yıl pandemi nedeniyle ciddi bir patlama oldu. Bölge de 140 bin misafirimizi ağırladık. Ayazma Pınarı Tabiat Parkı içinde kurduğumuz yerel ürünler mağazalarımız da köylülerin yüzünü güldürdü. Doğayı ve macerayı seven herkesi Bayramiç'e bekliyoruz" diye konuştu.