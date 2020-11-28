Polis eşini, silahıyla tehdit etti

31 yaşındaki Kudret K. ile 33 yaşındaki İsmail K. evliydi. İsmail K., özel şirkette görev yaparken genç kadın, polis memuru olarak görev yapıyordu. 3 Ekim günü ikili arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre genç adam eşine sinkaflı sözlerle hakaret etmeye başladı ve taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Genç kadını öldürmekle tehdit eden İsmail, bir de eşine ait silahı eline aldı ve eşine doğrultarak tehdit etti.

POLİS EŞİNİ SİLAHIYLA TEHDİT ETTİ

Eşinin boğazını sıkarak yaralayan genç adam hakkında eş Kudret K. şikâyetçi oldu. Genç kadının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma da ifadesi alınan İsmail K., yaralama iddialarını reddetti. Genç kadın olay tarihinde darp raporu aldırmaması nedeniyle yaralanmanın niteliğinin tespit edilemediği belirlenince İsmail K. hakkında, dava açıldı.

6 YIL İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede, taraflar arasında farklı zamanlarda tartışmalar yaşandığının ve şüphelinin müştekiye yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğunun sabit olduğu, bu nedenle şüphelinin suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunması yerine; kendi içerisinde tutarlı müşteki anlatımlarına itibar edildiği, şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği anlatıldı. 'Basit Yaralamaya Teşebbüs, Hakaret, Silahla Tehdit' suçlarından 6 yıla kadar hapsi istenen İsmail K., Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.