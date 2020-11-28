Polis otobüsü takla attı: 1 polis şehit, 4 polis yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Tarsus Cezaevine tutuklu bırakıp dönerken Mersin Emniyet Müdürlüğü otobüsü kaza yaptı, 1 polis memuru şehit oldu, 4 polis memuru yaralandı.
Alınan bilgiye göre saat:02:00 sıralarında 33-05 Tarsus-Tuzla il yolu Alifakı mah. Kanal 3 mevkiinde Mersin İl Emniyet müdürlüğüne ait 33 BVY 70 plakalı otobüs, Tarsus Cezaevi Tabur komutanlığına Tutuklu bırakıp dönüşe geçtiği esnada belirtilen mevkiye geldiğinde virajlı olan yola hızlı girmesi neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.
Otobüsün yolun sol tarafına devrilmesi sonucu tek taraflı trafik kazası meydana gelirken, kazada Polis memurları Murat Uslu, Rüçhan Taşucu, Mehmet Kara, Ahmet Onur Sefil ve Ömer Faruk Tekağaç yaralandı.
Ömer Faruk Tekağaç sevk edildiği Tarsus Devlet Hastanesinde şehit olurken, yaralılardan Ahmet Onur Sefil'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, soruşturmaya başlandı.