Polisler durdurdu! Üzerlerinden paket paket skunk çıktı!

İstanbul Polisi, şüphe üzerine takibe aldığı bir aracı durdurdu. Üç şüpheli B.B., M.İ. ve F.I., araçtan indirildi. Şüphelilerin üzerinden, küçük paketler halinde satışa hazır hale getirilmiş toplamda 90.90 gram "Hibrit Esrar" olarak adlandıran "Skunk" isimli uyuşturucu madde çıktı. Uyuşturucu satıcısı oldukları ortaya çıkan şüphelilerin aracında yapılan aramalarda ise paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen dört bin 700 lira nakit para bulundu. Üç şüpheli de adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.