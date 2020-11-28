Pos tefecilerine operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, paraya ihtiyacı olanların kredi kartlarını kullanarak, faizle para veren ve yüzde 10 pay aldığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilere ait 26 ayrı adrese baskın düzenleyen polisler, 30 kişiyi gözaltına aldı.

PARA, KART VE POS CİHAZI

Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda; 508 bin 480 TL, 19 bin 456 dolar, 6 bin 900 euro para, farklı banka ve kişilere ait 135 kredi kartı, 33 pos cihazı, 6 kaşe, alacakların bulunduğu 24 ajanda, ruhsatsız tabanca, 6 dolu fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. Sadece bir kişinin iş yerinde yapılan aramada 100 bin lira başka bir kişinin iş yerinde ise 30 bin lira nakit para çıktığı öğrenildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Gözaltına alınan zanlıların göstermelik olarak kuyumcu, çiğ köfteci, tekel bayi ve emlak danışmanlığı gibi iş yeri sahipleri oldukları asıl kazançlarının çoğunun pos tefeciliğinden olduğu iddia edildi. Zanlıların kredi kartı borcu olan ve ödemekte güçlük çeken kişilerin kartlarından para çekip bunu taksitlere bölüp yüzde 5 pay aldıkları öne sürüldü. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, savcılık kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.