Şampiyon havuz bulamıyor!

Hatay'da 4 yaşındayken antrenör olan amcasının yönlendirmesiyle yüzme sporuyla tanışan Ömer Şaydak, yarışlara hazırlanacağı resmi standartlara uygun havuz bulamıyor.

Hatay içinde, bölgesel müsabakalarda ve ülke genelinde sayısız yarışlara katılarak yaşının üç katından fazla madalyaya sahip olan Şaydak'a kentte, hızlı yüzücü olmasından dolayı 'Torpido' lakabı konuldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesine ait olan kentin tek kapalı olimpik havuzunun sporcuya kullandırılmadığını iddia eden antrenör amcası Murat Şaydak, 50'ye yakın madalyası bulunan Torpido'nun geleceğine çelme atıldığını söyledi.

KILAVUZ ÇİZGİSİ OLMADAN HAZIRLANIYORUZ

Girdiği tüm ulusal yarışmalarda çeşitli dereceler elde eden Torpido'nun şu an 13 yaşında olduğunu ve milli sporcular seviyesinde başarı kaydettiğini söyleyen antrenör Murat Şaydak, "Dört yıldır, Hatay Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, resmi kurum ve kuruluşlara havuz kullanımı ile ilgili defalarca dilekçe vermemize rağmen bize olumsuz dönüşler oldu. Sporcu Ömer Şaydak, maalesef çalışacak havuz bulamıyor. Yıllardır, özel havuzlarda hazırlık yapıyoruz. Onlar da maalesef ölçü ve yarış standartlarına uygun değil. Müsabakalarda, en önemli unsur olan atlayış kulvarı ve kılavuz çizgisi olmadan hazırlanıyoruz" dedi.

"BU BAŞARIYA HERKES KÖR VE SAĞIR"

Toprido'nun elde edilmesi zor başarılara imza attığını ve Hatay'da tek olduğunu söyleyen Şaydak, "50 yıldır yüzme sporunda milli takıma Hatay'dan hiçbir sporcu gidemedi. Ömer Şaydak ile bunun yarım asır sonra mümkün olacağı açık bir şekilde ortadayken, havuzun ısrarla neden kullandırılmadığına anlam veremiyoruz. Büyükşehir'in kapalı yüzme havuzunun yönetici ve müdürlerinin keyfi davrandığını düşünüyoruz. Bununla beraber sporla ilgili devletin resmi kurum ve kuruşlarına da dilekçe vermemize rağmen bize hiçbir şekilde ön ayak olunmadı. Oysaki başka illerde böyle başarılar elde eden sporcular çok rahat destek ve imkan buluyor. Hatay ilinde maalesef aynı şeyleri söylemek çok zor. Burada, bu başarıya herkes kör ve sağır." ifadelerine yer verdi.

TORPİDO, MİLLİ SPORCU OLMAK İSTİYOR

Yüzmeyi çok sevdiğini ve her gün büyük bir hevesle hazırlıklarını yaptığını söyleyen Torpido lakaplı yüzme sporcusu Ömer Şaydak, "Haftanın altı günü antrenman yapıyoruz. Özel havuzlarda yarış standartlarına uygun olmayan biçimde çalışıyorum. Ben milli sporcu olmak ve hem Hatay'ı hem de Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmenin hayalini kuruyorum" dedi.