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’da operasyonu kamerada

’da takip sonunda durdurulan otomobilde yapılan aramada madde ele geçirildi. 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon, kamerayla kaydedildi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 14:05 ABONE OL
Samsun’da uyuşturucu operasyonu kamerada

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında takibe alınan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, bagajdaki un çuvalı içine gizlenmiş 9 bin 750 gram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan A.U. (22), A.A.(21), E.E.A. (21) ve G.S. (23) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada da 450 gram esrar bulundu. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon kamerayla kaydedildi.

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Samsun’da uyuşturucu operasyonu kamerada
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