Şehit oğluna doğum günü sürprizi

Babası şehit olduğunda 7 yaşında olan Şehit Uzm.J.Çvş. Hakan Duyğal'ın oğlu Berk'in bugün 11'inci yaş günüydü

Kahramanmaraş Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Yunus Karaman, üzerine "Ad günün kutlu olsun. Nice mutlu yaşlara yiğidim" yazdırdığı doğum günü pastasıyla yönetim kurulundaki çalışma arkadaşlarıyla birlikte Duyğal ailesinin evine gitti .

Şehit Uzm.J.Çvş. Hakan Duyğal

Dernek üyelerini kapıda doğum günü pastasıyla gören Berk ve Duyğal ailesinin fertleri hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadı.

Berk, 11' inci yaş günü pastasını kardeşleriyle birlikte üfleyip dernek yöneticilerine teşekkür etti

Şehidin evladını doğum gününde yalnız bırakmayan Dernek Başkanı Yunus Karaman ise, "Şehitlerimizin en değerli emanetleri olan aileleri başımızın tacıdır. Biz birlikte güzeliz. Onlar asla yalnız değiller "dedi