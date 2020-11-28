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oğluna sürprizi

ve   Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 Mayıs 2016'taki Hendek Operasyonu'nda 3 arkadaşıyla birlikte şehit olan Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş 'ın 11 yaşına giren oğlu Berk’e sürprizi yaptı

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 28.11.2020 19:58 Son Güncelleme: 28.11.2020 20:00 ABONE OL
Şehit oğluna doğum günü sürprizi

Babası şehit olduğunda 7 yaşında olan Şehit Uzm.J.Çvş. Hakan Duyğal'ın oğlu Berk'in bugün 11'inci yaş günüydü
Kahramanmaraş Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Yunus Karaman, üzerine "Ad günün kutlu olsun. Nice mutlu yaşlara yiğidim" yazdırdığı doğum günü pastasıyla yönetim kurulundaki çalışma arkadaşlarıyla birlikte Duyğal ailesinin evine gitti .

Şehit Uzm.J.Çvş. Hakan Duyğal

Dernek üyelerini kapıda doğum günü pastasıyla gören Berk ve Duyğal ailesinin fertleri hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadı.
Berk, 11' inci yaş günü pastasını kardeşleriyle birlikte üfleyip dernek yöneticilerine teşekkür etti
Şehidin evladını doğum gününde yalnız bırakmayan Dernek Başkanı Yunus Karaman ise, "Şehitlerimizin en değerli emanetleri olan aileleri başımızın tacıdır. Biz birlikte güzeliz. Onlar asla yalnız değiller "dedi

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Şehit oğluna doğum günü sürprizi
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