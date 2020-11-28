Silahları satarken uyuşturucuyla yakalandılar

İstanbul'da yasa dışı silah ticareti yapan beş kişi hem silahlarla hem de uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandı.

İstanbul'da yasa dışı silah ticareti yapan İ.Ç. (25), S.U. (36), B.A. (16), R.Ç. (30) ve Ö.Ö. (18) isimli beş şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin aracında 4'ü kuru sıkı olmak üzere 10 ruhsatsız silah ve iki ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Tehdit, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu, dolandırıcılık, kaçakçılık ve sahtecilik başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü toplamda 58 suç kayıtları bulunan şüphelilerin üzerinden toplamda 67 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ile yasa dışı silah ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 lira nakit para da ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.