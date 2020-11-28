Hafta sonu ve hafta içi AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri dışında AVM’ler açık mı, kapalı mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar bugün itibarıyla genelge detaylarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda kısıtlama saatlerinin dışında AVM'ler açık mı yoksa kapalı mı olacak gibi sorular da internet aracılığı ile yanıt arıyor. Sokağa çıkma yasağı Cumartesi günü 20.00 ile Pazar günü 10.00 saatleri aralığında uygulanırken yine Pazar günü akşam 20.00'dan Pazartesi 05.00'a kadar devam edecek. Peki, Sokağa çıkma yasağı saatleri dışında AVM'ler açık mı, kapalı mı? AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Alışveriş merkezleri çalışma saatleri ile ilgili detaylar…

AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI? HAFTA SONU AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

Alışveriş merkezlerinde kısıtlama saatleri dışında bazı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar AVM çalışma saatleri ile ilgili detayları merak ediyor. Alışveriş merkezlerinde yer alan kafe ve restoranlar da genelgede yer alan kısıtlama nedeniyle yalnızca paket servis yapabiliyorken yer alan mağazalar belirli saat aralıklarında hizmet veriyor…