Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika: Şuan yasak var mı? 28-29 Kasım 2020 Bugün hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor?

Son dakika haberler… Sokağa çıkma yasağı saatleri bugün sabah saatlerinden itibaren milyonlarca vatandaşın araştırma konusu haline geldi. Cumartesi ve Pazar günü belirlenen saatlerde gerçekleşecek olan kısıtlama konusunda halen birçok vatandaşta kafa karışıklığı bulunurken İçişleri Bakanlığı genelgesi üzerinden kısıtlamanın tüm detaylarına yer verilmişti. Ülkemizde vaka artışları nedeniyle peş peşe yeni tedbir kararlarının verildiği biliniyor. Peki, 28-29 Kasım Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve bitecek? Şuan sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son dakika haberinin detayları…
BUGÜN HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ…
Cumartesi gününe gelinmesiyle beraber tüm Türkiye geçtiğimiz hafta aylar sonra ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı saatlerini araştırmaya başladı. Kısıtlama kararı gerçekleşen kabine toplantısı sonrası ülkemizde çok ciddi bir yükselme halinin içerisinde olduğu vakalar nedeniyle verilmiş ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 81 ili kapsamaktaydı…
İşte kısıtlamanın uygulanacağı o saat ve genelge detayları;
İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgiler şöyle;
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.
15 GÜNLÜK KISITLAMA GELECEK Mİ?
15 Gün sürecek kısıtlamanın uygulanacağı iddiası ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor ancak;
Bakan Koca, "Bu önlemler işe yaramaz ise hala tedbirlere uymakta sıkıntı çıkaran olur ise ve sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz. Ama her şey sayılara bağlı. Düşerse yasaklar azalır. Düşmezse artar" dedi.
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Genelgede yer alan diğer detaylar şöyle;
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;