Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika: Şuan yasak var mı? 28-29 Kasım 2020 Bugün hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor?

Son dakika haberler… Sokağa çıkma yasağı saatleri bugün sabah saatlerinden itibaren milyonlarca vatandaşın araştırma konusu haline geldi. Cumartesi ve Pazar günü belirlenen saatlerde gerçekleşecek olan kısıtlama konusunda halen birçok vatandaşta kafa karışıklığı bulunurken İçişleri Bakanlığı genelgesi üzerinden kısıtlamanın tüm detaylarına yer verilmişti. Ülkemizde vaka artışları nedeniyle peş peşe yeni tedbir kararlarının verildiği biliniyor. Peki, 28-29 Kasım Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve bitecek? Şuan sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son dakika haberinin detayları…

BUGÜN HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ…

Cumartesi gününe gelinmesiyle beraber tüm Türkiye geçtiğimiz hafta aylar sonra ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı saatlerini araştırmaya başladı. Kısıtlama kararı gerçekleşen kabine toplantısı sonrası ülkemizde çok ciddi bir yükselme halinin içerisinde olduğu vakalar nedeniyle verilmiş ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 81 ili kapsamaktaydı…

İşte kısıtlamanın uygulanacağı o saat ve genelge detayları;